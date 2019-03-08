Fırat Aydınus kızağa çekildi

Hakem Fırat Aydınus'un Yeni Malatya-Başakşehir maçı sonrası yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği, ikili arasında kavga çıktığı iddia edildi. Türkiye gazetesinin haberine göre; ikili soyunma odasında kavga ediyor. Ses ve gürültü artınca temsilci Dr. Cenk Altun, durumu Riva'ya telefonla iletiyor. Durumdan haberdar olan Aydınus, bu defa kendisini şikayet eden temsilci ile tartışıyor. Altun da TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor. MHK, bu hafta oynanacak maçlarda Fırat Aydınus'a görev vermezken, disipline gönderileceği öğrenildi.