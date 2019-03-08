Fırat Aydınus kızağa çekildi
08 Mart 2019, Cuma
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kızağa çekildi

Fırat Aydınus kızağa çekildi

Malatya-Başakşehir maçı sonrası yardımcısına küfrettiği öne sürülen ’a maç verilmedi.

Hakem 'un Yeni Malatya-Başakşehir maçı sonrası yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği, ikili arasında kavga çıktığı iddia edildi. gazetesinin haberine göre; ikili soyunma odasında kavga ediyor. Ses ve gürültü artınca temsilci Dr. Cenk Altun, durumu Riva'ya telefonla iletiyor. Durumdan haberdar olan Aydınus, bu defa kendisini şikayet eden temsilci ile tartışıyor. Altun da Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor. MHK, bu hafta oynanacak maçlarda Fırat Aydınus'a görev vermezken, disipline gönderileceği öğrenildi.

  1. 8.3.2019
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