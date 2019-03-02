Son dakika | Taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Mart 2019, Cumartesi
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dakika | Taraftar otobüsü yaptı: 2 ölü

Son dakika | Taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü

DAKİKA: 'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten 'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda yaptı.

DHA'da yer alan habere göre yakınlarında meydana gelen kazada iki taraftarın hayatını kaybettiği, Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla öğrenildi. Yapılan paylaşımda, "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. YASTAYIZ!" cümlesi yer aldı.

Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, 'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı. Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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  1. 02.03.2019
  2. Güncelleme: 02.03.2019 10:35
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