Taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! İşte ilk görüntüler
Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü, Afyonkarahisar yakınlarında devrildi. Kazada 2 taraftar hayatını kaybetti. İşte kazadan sonra olay yerinden ilk görüntüler...
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