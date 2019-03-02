Müthiş maçta kazanan Bursa! Bursaspor 3-2 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Heyecan fırtınası halinde geçen mücadelede 90+7'nci dakikada Aytaç Kara'nın golüyle gülen taraf 3-2'lik skor ile yeşil beyazlılar oldu. Bu galibiyetin ardından ligde 9 hafta sonra kazanan Bursaspor, üç puanı maç sonunda taraftarıyla kutladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada DG Sivasspor öne geçti. N'Dinga'nın uzun pasıyla birlikte ani gelişen konuk ekibin atağında kaleci Okan'ın açılmasını fırsat bilen Emre, topu genç eldivenin üzerinden aşırttı ve uygun pozisyondaki sert vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



19'uncu dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan Yusuf'un kale ağzına doğru yaptığı ortada topa iyi yükselen Shehu, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.



46'ncı dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Badji'nin ceza alanı içerisine doğru ortasında kale ağzında topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



55'inci dakikada rakip ceza yayının üzerinde kısa paslarla etkili olan Bursaspor'da Sakho'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Shehu, sağ çaprazda zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.



58'inci dakikada Douglas, ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye girdiği Yusuf'u düşürünce hakem Mete Kalkavan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada ise beyaz noktaya gelen Sakho'nun vuruşunda kaleci Tolgahan soluna gelen topu çelmeyi başardı. Ardından Tolgahan altıpas çizgisi içerisine düşen topa da Aytaç'tan önce erken müdahalede bulunarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



62'nci Bursaspor öne geçti. Rakip ceza alanına doğru gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Yusuf, meşin yuvarlağı Sakho'ya indirirken savunmanın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Saivet, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı yerden sert vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 2-1.



75'inci dakikada ceza sahası çizgisinin gerisinde sağ çaprazda topla buluşan Douglas'un falsolu sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten çok az farkla dışarı gitti.



89'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor eşitliği sağladı. Sol kanattan Özer'in ceza sahası içerisine doğru ortaladığı top savunmadan sekerek N'Dinga'nın önünde kaldı. Rahat pozisyonda topa sert bir vuruş yapan N'Dinga attığı golle maçta skoru eşitledi: 2-2.



90+5'inci dakikada etkili gelen Bursaspor'da önce Latovlevici sağ yan çizgiden topu Umut Nayir'e bıraktı. Umut da altıpas çizgisi içerisinde meşin yuvarlağı Lima'nın önüne yuvarladı. Ancak altıpas çizgisinin biraz gerisinden Lima'nın yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.



90+7'nci dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Eşitliğin ardından rakip kalede baskısını artıran yeşil beyazlıların atağında rakip savunmadan seken topu önünde bulan Aytaç, ceza sahası çizgisinin sol çaprazından sert bir vuruş yaparken, uzak kale direğinin hemen yanından meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.



Karşılaşma Bursaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI ANILDI

Dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Ankaragücülü taraftar, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçında anıldı. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasıyla her iki takım oyuncuları ilk dakikada topa dokunmadı.

Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrilmiş ve 2 taraftar hayatını kaybetmişti. Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta da hayatını kaybeden taraftarlar unutulmadı. Müsabakanın hakemi Mete Kalkava'nın ilk düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takımın oyuncuları gerekli izinlerin alınamamasından dolayı kendi aralarında anlaşarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İki takımın tribünlerinden de MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yükselirken, yeşil-beyazlı taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası tribününde, "Başımız sağ olsun" pankartı açıldı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Süleyman Özay (xxx), Erdem Bayık (xxx)



BURSASPOR: Okan Kocuk (xx), Barış Yardımcı (xx) (Dk. 74 Allano Lima x), Aurelien Chedjou (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Umut Meraş (xx), Aytaç Kara (xxx), Stephane Badji (xx), Abdullahi Shehu (xxx), Henri Saivet (xx) (Dk. 90 Umut Nayir x), Yusuf Erdoğan (xxx) (Dk. 82 Iasmin Latovlevici xx), Diafra Sakho (xx)



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar (xx), Douglas (x), Mattias Bjarsmyr (xx), David Braz (x) (Dk. 68 Fatih Aksoy x), Ziya Erdal (xx), Delvin N'Dinga (xx), Hakan Arslan (x), Fousseni Diabate (x), Mert Hakan Yandaş (x) (Dk. 63 Özer Hurmacı x), Emre Kılınç (xx), Arouna Kone (x) (Dk. 12 Erdoğan Yeşilyurt x)



GOLLER: Dk. 19 Abdullahi Shehu, Dk. 62 Henri Saivet, Dk. 90+7 Aytaç Kara (Bursaspor) - Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 89 Delvin N'Dinga (Demir Grup Sivasspor)



SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Umu Meraş, Allano Lima (Bursaspor) - Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)