Bursaspor - Sivasspor maçından kareler - Fotomaç
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Bursaspor - Sivasspor maçından kareler
Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor 27 puana ulaşırken Demir Grup Sivasspor 31 puanda kaldı..
2 Mart 2019 Cumartesi 19:02
Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla birlikte Bursaspor 27 puana ulaşırken Demir Grup Sivasspor 31 puanda kaldı..
İşte Bursaspor - Sivasspor maçından kareler...