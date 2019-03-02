Bursaspor - Sivasspor maçından kareler - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Bursaspor - Sivasspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor 27 puana ulaşırken Demir Grup Sivasspor 31 puanda kaldı..
2 Mart 2019 Cumartesi 19:02
Bursaspor - Sivasspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursaspor - Sivasspor maçından kareler

Bu sonuçla birlikte Bursaspor 27 puana ulaşırken Demir Grup Sivasspor 31 puanda kaldı..

Bursaspor - Sivasspor maçından kareler

İşte Bursaspor - Sivasspor maçından kareler...

Bursaspor - Sivasspor maçından kareler
Bursaspor - Sivasspor maçından kareler
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