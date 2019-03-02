Bursaspor - Sivasspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bursaspor 27 puana ulaşırken Demir Grup Sivasspor 31 puanda kaldı..

2 Mart 2019 Cumartesi 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





