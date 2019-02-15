Sabri Çelik Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN



Sabri Çelik



ÜYELER



Mustafa Çulcu



Muhittin Boşat



Ünsal Çimen



Kamil Abitoğlu



Hakan Sivriservi



Ferhat Gündoğdu



Nihat Mızrak



Hamza Mısır

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.







MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik.