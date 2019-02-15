Sabri Çelik Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sporseverler de Sabri Çelik'in kim olduğuna dair araştırmalara başladı. MHK yeni başkanı Sabri Çelik'e dair detaylar haberimizde...
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?
1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.
MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik.
- 15.2.2019 14:00
- Güncelleme: 15.2.2019 14:15
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14 yıl sonra UEFA’da
Toplam 1
Yorum
musa bizde var varda ne oldu 17 -18-20-22 yaşındaki gencecik çocukların emeğini monitöre baka baka yediler .adalet er geç tecelli ediyor ağlamayı
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 7
Yorum
maho Etme bulma dünyası Trabzon hakem oyunlarıyla yenerseniz olacağı budur
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Tetikçi!
Toplam 2
Yorum
Adem Levent bey Allah aşkına bir günde hakem yazmaaaaa
Sabri Çelik Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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