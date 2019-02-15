Sabri Çelik Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu
15 Şubat 2019, Cuma
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Sabri Çelik Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu

TFF Yönetim Kurulu, Başkanlığı'na 'in getirilmesine karar verdi. Sporseverler de Sabri Çelik'in kim olduğuna dair araştırmalara başladı. MHK yeni başkanı Sabri Çelik'e dair detaylar haberimizde...

TFF Yönetim Kurulu, Başkanlığı'na 'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.



MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik.

  1. 15.2.2019 14:00
  2. Güncelleme: 15.2.2019 14:15
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