Tribünde UNIFEB'li bir taraftar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden taraftarın isminin Koray Şener olduğu açıklandı.

Fenerbahçe, resmi hesabından hayatını kaybeden taraftar için bir taziye mesajı yayınladı.

Galatasaray da hayatını kaybeden taraftar için bir taziye mesajı yayınladı.

Beşiktaş da hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için bir taziye mesajı yayınladı.

(Ayrıntılar az sonra...)