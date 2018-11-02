Fenerbahçeli taraftar hayatını kaybetti – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    taraftar hayatını kaybetti

    <a href="/index/fenerbahceli?id=015f912a-218e-4b08-bee0-49e4220af81f" class="" rel="tag">Fenerbahçeli</a> taraftar hayatını kaybetti

    bir taraftar, TT Arena'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Tribünde UNIFEB'li bir taraftar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden taraftarın isminin Koray Şener olduğu açıklandı.

    Fenerbahçe, resmi hesabından hayatını kaybeden taraftar için bir taziye mesajı yayınladı.

    Galatasaray da hayatını kaybeden taraftar için bir taziye mesajı yayınladı.

    Beşiktaş da hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için bir taziye mesajı yayınladı.

    (Ayrıntılar az sonra...)

    1. 2.11.2018 21:11
    2. Güncelleme: 2.11.2018 22:13
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