Fenerbahçeli taraftar hayatını kaybetti
Fenerbahçeli bir taraftar, TT Arena'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Tribünde UNIFEB'li bir taraftar kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden taraftarın isminin Koray Şener olduğu açıklandı.
Fenerbahçe, resmi hesabından hayatını kaybeden taraftar için bir taziye mesajı yayınladı.
Galatasaray da hayatını kaybeden taraftar için bir taziye mesajı yayınladı.
Beşiktaş da hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı için bir taziye mesajı yayınladı.
(Ayrıntılar az sonra...)
- 2.11.2018 21:11
- Güncelleme: 2.11.2018 22:13
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Fenerbahçeli taraftar hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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