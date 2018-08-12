Trabzonspor'dan kötü istatistik! Başakşehir maçında isabetli şut çekemedi
Trabzonspor'dan kötü istatistik! Bordo-mavililer Akhisar maçında kaleye isabetli şut çekemedi
Bordo-mavili ekip kaleye 10 şut çekerken hiç isabet sağlayamadı. Trabzonspor böylece Süper Lig'de 5 Nisan 2015 tarihinde 1-0 kaybedilen A. Konyaspor maçından sonra (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekemeden 90 dakikayı tamamlamış oldu.
- 12.8.2018 21:54
-
Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
-
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
-
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Trabzonspor'dan kötü istatistik! Başakşehir maçında isabetli şut çekemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.