Trabzonspor'dan kötü istatistik! Başakşehir maçında isabetli şut çekemedi – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan kötü istatistik! maçında isabetli şut çekemedi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan kötü istatistik! <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> maçında isabetli şut çekemedi

    'dan kötü istatistik! Bordo-mavililer Akhisar maçında kaleye isabetli şut çekemedi

    Süper Lig2in ilk hafta maçında Medipol 'e 2-0 kaybetti. Deplasmanda sahadan puansız ayrılan takımı maç boyunca pozisyon bulmakta zorlandı.

    Bordo-mavili ekip kaleye 10 şut çekerken hiç isabet sağlayamadı. Trabzonspor böylece 'de 5 Nisan 2015 tarihinde 1-0 kaybedilen A. maçından sonra (111 maç sonra) rakip kaleye isabetli şut çekemeden 90 dakikayı tamamlamış oldu.
    1. 12.8.2018 21:54
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