Gençlerbirliği'nde işler tersine döndü – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nde işler tersine döndü

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nde işler tersine döndü

    Teknik direktör 'ın 2. kez göreve geldiği dönemde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan başkent ekibi, 5 haftadır kazanamıyor

    Spor Toto Süper Lig'de üst üste 10 maç kaybetmeme serisi yakalayan , 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi.

    Onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezona teknik direktör ile başlayan, 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin ardından yeniden Özat ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, 13. haftada genç teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maçta Osmanlıspor'a yenildi.

    Mor-sarılı ekip karşısında alınan mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlıların yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini, 24. haftada, Mesut Bakkal'ın teknik direktör olarak ilk kez görev yaptığı maçta, Aytemiz Alanyaspor son verdi.

    Sezonda son galibiyetini 22. haftada Ankara'da Göztepe karşısında alan başkent temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

    Medipol Başakşehir ile 23. haftada deplasmanda 1-1 berabere kalan , 24. haftada Aytemiz Alanyaspor'a ve 25. haftada da Beşiktaş'a aynı skorla 1-0 kaybetti.

    Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26. haftada oynanan maçın 90+3. dakikasında attığı golle 1-1 berabere kalarak 1 puanı kurtaran kırmızı-siyahlılar, son olarak Evkur 'a deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

    İlhan Cavcav Sezonu'nda zor günler geçiren ve son 4 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta başkentte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek.

    Gençlerbirliği, Galatasaray maçının ardından sırasıyla Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile karşılaşacak.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nde işler tersine döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN