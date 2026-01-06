Kupa canavarı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son yıllarda kupalara ambargo koyan G.Saray, yeni formatıyla ilk kez oynanan Süper Kupa'ya da hızlı başladı. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmada G.Antep'te Trabzonspor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 gibi rahat bir skorla galip ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan G.Saray, 38'de Sallai'nin harika ortasına aynı güzellikte gelişine vuran Barış Alper ile öne geçti. 45+3'te 56 gün sonra sahaya çıkan Eren Elma, İcardi'nin asistinde güzel bir gole imzasını attı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

İkinci yarıya ise hızlı başlayan Karadeniz Fırtına'sı oldu. 55'te Augusto güzel bir vuruşla farkı 1'e indiren isim oldu. Bu golden sonra yeniden oyuna ağırlığını koyan Cimbom, Sane'nin resitali sonucunda Yunus'a attırdığı golle farkın açılmasını sağladı. Son sözü ise 81'de Kazımcan Karataş'ın güzel pasında topu filelere gönderen İcardi söyledi. Arjantinli bu sezon resmi maçlardaki 10. golünü kaydetti. Bugünkü F.Bahçe-Samsun maçının galibi, 10 Ocak'ta Olimpiyat Stadı'ndaki finalde G.Saray'ın rakibi olacak.

FATİH TEKKE ÜÇ İSİM DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, 2025'in son maçında G.Birliği karşısında sahaya sürdüğü 11'e göre üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Savic, takımdan ayrılan Arif Boşluk ve teknik tercih nedeniyle Sikan forma giymediler. Bu üç isim yerine Serdar Saatçi, Olaigbe ve Tim Folcarelli sahaya çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR ELDİVENLERİ GİYDİ

Sarı-kırmızılı takımın milli yıldızı Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra formayı sırtına geçirdi. Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan ve 68. dakikada sakatlanan Uğurcan, ardından 3 maç kaçırmıştı. Dün ise Günay Güvenç'ten eldivenleri aldı.

ASLAN'DA ORTA SAHA SİL BAŞTAN

Kritik mücadele öncesinde G.Saray'da orta alan değişti. Afrika Kupası'nda olduğu için takıma geç katılan Lemina ve teknik direktör Buruk'tan kişisel nedenlerden dolayı 3 gün fazla izin alan Torreira dünkü mücadeleye kulübede başladı. Bu iki isim yerine Sara ve İlkay Gündoğan orta alandaki görevi üstlendi.

OZAN SOL BEKE GEÇTİ

Bordo-mavili takımdaki eksikler nedeniyle teknik direktör Fatih Tekke, kadro kurmakta güçlük çekti. Başarılı çalıştırıcı dünkü G.Saray mücadelesinde sol bekte Ozan Tufan'ı değerlendirdi. G.Saraylı kanat oyuncuları karşısında oldukça zorlanan Ozan Tufan, alışkın olmadığı bölgede elinden geleni yapmaya çalıştı.

NWAKAEME İLK KEZ

Süper Lig'in ilk haftasındaki Kocaelispor mücadelesinde sakatlanan, Anthony Nwakaeme dün ilk kez takıma katıldı. Ligin ilk yarısını kapatan 36 yaşındaki futbolcu, dün uzun bir aranın ardından kendisine yedek kulübesinde şans buldu. Henüz fiziksel açıdan beklenen seviyeye gelemeyen Nwakaeme, ikinci yarıda hazır hale gelecek.