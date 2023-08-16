Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE

UEFA Süper Kupa finali dev bir maça sahne oluyor.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla, Yunanistan'ın Stadio Georgios Karaiskaki Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland

Sevilla: Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Lamela, En-Nesyri

MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - Sevilla maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN'de canlı olarak yayınlanıyor.