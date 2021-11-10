SPOR HABERİ - İrem Derici'den Diagne'ye övgüler!

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, gece saat 01.40'ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı.

İREM DERİCİ ÖVGÜLER DİZDİ

Bu anlara denk gelen İrem Derici, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşım yaparak Diagne'ye övgüler yağdırdı. Instagram üzerinden Diagne'ye kalp gönderen İrem Derici, dayanamayıp tweet de attı. Diagne'ye "Ne yapıyorsun gül bahçem?" diyen İrem Derici dikkatleri üzerine çekti.