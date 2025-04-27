Sivas nefes aldı

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Sivasspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Yiğidolar, 28'de Rodrigues ile direği geçemedi. 44'te Rodrigues'in attığı gol, VAR'dan ofsayta takıldı. Sivas ekibi aradığı golü 62'de Radakovic'le buldu. Sırp savunmacı Efkan'ın frikiğinde kafayla ağları sarstı: 1-0. 75'te de Rodrigues'in kaleci Piric'ten dönen şutunu Manaj tamamladı ve altın değerinde 3 puanı ilan etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde kalma yolunda umut tazeledi.

GALATASARAY'A BİLENDİ

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hangi takım olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Halen de puanlara ihtiyacımız var. G.Saray maçı bizim için çok önemli. Bu oyunun üzerine çıkmalıyız ki iyi duruma gelelim" dedi.