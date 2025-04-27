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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivas nefes aldı

Sivas nefes aldı

Ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor, direkt rakiplerinden Antalya’yı 2-0’la geçti. 3 maç sonra kazanan Yiğidolar, ligde bitime 4 hafta kala düşme hattında nefes aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Sivas nefes aldı

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Sivasspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Yiğidolar, 28'de Rodrigues ile direği geçemedi. 44'te Rodrigues'in attığı gol, VAR'dan ofsayta takıldı. Sivas ekibi aradığı golü 62'de Radakovic'le buldu. Sırp savunmacı Efkan'ın frikiğinde kafayla ağları sarstı: 1-0. 75'te de Rodrigues'in kaleci Piric'ten dönen şutunu Manaj tamamladı ve altın değerinde 3 puanı ilan etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde kalma yolunda umut tazeledi.

GALATASARAY'A BİLENDİ

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hangi takım olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Halen de puanlara ihtiyacımız var. G.Saray maçı bizim için çok önemli. Bu oyunun üzerine çıkmalıyız ki iyi duruma gelelim" dedi.

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