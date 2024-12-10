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Haberler Sivasspor Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl istifa etti

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl istifa etti

Galatasaray maçında yaşanan olaylara ve Sivasspor cephesine karşı yapılan açıklamaya sessiz kalınmasının ardından kırmızı beyazlı kulüpten istifa haberi geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 12:49
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Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl istifa etti

Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylara ve Sivasspor cephesine karşı yapılan açıklamaya sessiz kalınmasının ardından kırmızı beyazlı kulüpten istifa haberi geldi.

Basın Sözcülüğü görevini üstlenen ve aynı zamanda Transfer Komitesi'nde de yer alan yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl istifa etti.

Edinilen bilgiye göre Gökhan Karagöl'ün, Sivasspor Kulübü'ne resmi olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Karagöl'ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun'un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu da alınan bilgiler arasında.

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