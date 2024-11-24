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Haberler Sivasspor Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 13:35 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 14:00
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Sivasspor - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Ligin 13. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Garry Rodrigues, Azizbek, Pritchard, Koita

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Espinoza, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı normal şartlarda TSİ 13.30'da başlayacaktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşma planlanan saatte başlamadı.

Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan mücadelede ilk düdüğü 13.50'de çaldı.

Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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