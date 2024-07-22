Haberler Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kuruluna seçilmesi dolayısıyla veda mesajı yayımladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a veda mesajı

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mecnun Otyakmaz'ın TFF yönetiminde görev almasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Hizmetlerinden dolayı Otyakmaz'a teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

"Türk futbolunu hep ileri götürerek her kesimin takdirini kazanacağından adım gibi eminim. Mecnun başkanın sürdürülebilir bir başarı modelini oluşturması adına yapacağı çalışmalar, Türk futbolunun geleceği, gençlerin gelişimini güvence altına alacaktır. Bilimsel çalışmalara spor akademisyenlerine ve engin yönetici vasfı ile adaletli, dürüst, hak edenin hakkını alacağı, gençlerde Avrupa, dünya şampiyonluğu yaşayacağımız bir neslin önünü açacaksın. Teknik direktör olarak 25 senelik abi kardeş ilişkisinde tanıdığım böyle özel bir adamın orada olması Türk futbolu adına büyük bir şanstır. Başarılar her daim seninle olsun. Gururla taşıdığın Sivasspor formasını çıkardın ve Türk Milli Takım formasını giydin. Yolun, bahtın açık olsun. Adalet kantarın hassas, kılıcın keskin olsun."

G.Saray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
Can Keleş Beşiktaş'ta
DİĞER
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı şimdi oyun tasarlıyor... Çocuk yıldız Erimşah Bora kendine bambaşka bir yol çizdi! Onu tanımak çok zor...
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz
Mertens'ten Immobile sözleri! "Onu aradım ve..."
Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Keleş Beşiktaş'ta Can Keleş Beşiktaş'ta 16:44
Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı Uygun'dan Otyakmaz'a veda mesajı 16:39
1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 1. Lig'de fikstür çekim tarihi açıklandı! 15:46
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı UEFA'dan Arda Güler paylaşımı 15:25
Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu! 15:19
Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! 14:41
Daha Eski
Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:11
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 13:38
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:34
Trabzonspor'un rakibi belli oldu! Trabzonspor'un rakibi belli oldu! 13:07
Luyindama'dan flaş emeklilik kararı! Luyindama'dan flaş emeklilik kararı! 12:48
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! 12:19