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TRANSFER HABERİ: Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı

Sivasspor'dan savunma hattına takviye geldi. Kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki Sırp futbolcu, Uros Radakovic'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Radakovic'in 2 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 17:31
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TRANSFER HABERİ: Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.

Kente gelen Radakovic, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

31 Mart 1994'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Uros Radakovic, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula formalarını giyen Radakovic, son olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynadı.

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