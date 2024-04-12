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Sivasspor'da Bülent Uygun: 3 puan için çok mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 23:42 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 23:42
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Sivasspor'da Bülent Uygun: 3 puan için çok mutluyuz

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor gibi iyi, merkezi oyun sistemini benimsemiş, geçiş oyunlarını çok iyi yapan Pepe, Visca, Trezeguet gibi birbirinden yetenekli, oyun kurumu anlamında Berat gibi önemli futbolcuları olan bir takıma karşı başka bir planlama ile birlikte bir oyun mantalitesini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

"Böyle bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz." diyen Uygun, şunları söyledi:

"Bayram hediyesi olarak taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Sürpriz yaparak 300 taraftarımız maç için buralara kadar geldi, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim gerçekten teşekkürü hak ediyor. Türkiye liginin İstanbulspor'dan sonra en az bütçeli, bununla beraber Avrupa'da en yaşlı takımlardan biri olmamıza rağmen, karakterleri, oyun anlayışları, verdiğimiz görevler, uyguladığımız taktikleri layıkıyla yerine getirerek, bugün itibarıyla ligde kalmayı bir nevi garantiledik. Bunun için hepsinin alnından öpüyor, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

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