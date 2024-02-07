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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan transfer açıklaması!

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın transfer hakkında konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 18:12
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan transfer açıklaması!

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Konyaspor karşılaşmasının ardından, "Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor. Elendik artık. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, sahasında Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olup kupada saf dışı kaldı.

Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, "Öncelikle Konyaspor'u tebrik ediyorum, kazandılar. İnşallah kupayı da kazanırlar. İlk yarı girdiğimiz birçok gol pozisyonu vardı. Samba'ya bir darbe vardı penaltı olabilirdi. Bizim açımızdan kupa kazanmaktan daha önemli gençleri sahaya sürdük. Gencecik sporcular kazandık, hepsi soyunma odasında ağlıyorlardı. Hepsine teşekkür ederim. Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor. Elendik artık. Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gençleri alkışladılar ve desteklediler" ifadelerini kullandı.

"2 TRANSFER DAHA DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer çalışmalarına ilişkin ise Uygun, "Bir transferimiz sağlık kontrolünden geçti. 2 tane daha katmayı düşünüyoruz. 16 yaşındaki çocukla bile Sivasspor sahada mücadele ediyor. Bu kupa olmasa hiçbirimiz genç kazandırmayız futbola. Biz gençleri kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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