3 puan istiyoruz

Sivasspor'un sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak, ligin 14. haftasında eski takımı Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. 23 yaşındaki genç futbolcu, "Forma şansı bulursam benim için özel bir maç olacak. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah kazanmak istiyoruz" dedi.

İYİ OYUN VE 3 PUAN

Sivasspor'un Süper Lig'de geride kalan haftalarda iç sahada henüz 3 puan sevinci yaşayamadığına da değinen Burak Kapacak, şunları kaydetti: Çok iyi oynadığımız maçlar oluyor. Bundan sonra iç sahada ve dışarda da kazanmamız lazım. Önemli olan iyi oynamak ve galip gelmek. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu başarırız" değerlendirmesinde bulundu.

SİVAS'IN İNSANLARI ÇOK SICAK

Burak Kapacak, sezon başında geldiği kırmızı-beyazlı ekibe kısa bir sürede uyum sağladığını dile getirerek, "Sivas çok soğuk olmasına rağmen insanları çok sıcak. Hemen beni aralarına kabul ettiler. Takımıma da teşekkür ederim, güzel bir arkadaşlık ortamı var" ifadelerini kullandı.