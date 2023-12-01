Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışan Sivasspor, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.