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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 16:30
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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan Sivasspor, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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