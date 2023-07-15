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Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK'da forma giyen Abdülkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:36
Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kente gelen Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

28 Aralık 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Parmak, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Trabzonspor, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor takımlarının formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.

Kariyerinde 263 maça çıkan Parmak, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.

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