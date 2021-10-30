Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hedefimiz yine Avrupa

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon hedefin yeniden Avrupa Kupaları'na katılmak olduğunu söyledi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Çalımbay, "Lige en erken başlayan takımız. Sakatlık sıkıntıları yaşadık. Toparladık ama istediğimiz gibi gitmiyoruz. Sakatlar döndükten sonra eski görüntümüze kavuşacağız. 2 yıldır Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Anadolu'da bunu başaran başka bir takım yok. Hedefimizde değişen bir şey yok. Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi.



TAKVİYE OLACAK

Transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Şu an kadromuz iyi fakat takviye yapmayı planlıyoruz. 1-2 transferin kesin olarak lazım olduğunu söyleyebilirim. Devre arasında bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim açımızdan önemli olan devreye kadar kayıpsız şekilde gitmek. Eksik olan yerleri de tamamlarsak fazla sıkıntı yaşamayız. Tabii ki bazı takımlar gibi çok büyük bir bütçeye sahip değiliz. Hem çalışarak hem inanarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.