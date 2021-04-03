Yiğido kaybetmiyor

Ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen Sivasspor, bugün Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak maratonda önündeki 4 maçı da kazanıp üst sıralara yaklaşmak istiyor.
Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:59Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Milli araya Göztepe galibiyetiyle giren ve ligde 8 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, bugünkü Trabzonspor maçından da 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Fırnıta'dan 3 puan alıp üst sıralara yaklaşmak istiyor. Sezona kötü başlayan Yiğidolar, ligin ikinci yarısından itibaren yeniden çıkışa geçti. 40 puanla 9. sırada bulunan kırmızıbeyazlılarda teknik heyet, ligde iddialı konuma gelmek için yeni plan yaptı. Hedef; sırasıyla Trabzonspor, Antalyaspor (D), Konyaspor ve G.Birliği (D) ile oynanacak 4 karşılaşmayı kazanıp üst sıralara yerleşmek. Sakatlıkları nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve kaleci Muammer Yıldırım iyileşti ve Trabzonspor maçında forma bekliyor.