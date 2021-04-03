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Yiğido kaybetmiyor

Ligde 8 maçtır bileği bükülmeyen , bugün karşılaşmasıyla başlayacak maratonda önündeki 4 maçı da kazanıp üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Yiğido kaybetmiyor
Milli araya galibiyetiyle giren ve ligde 8 maçtır kaybetmeyen , bugünkü maçından da 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör , Fırnıta'dan 3 puan alıp üst sıralara yaklaşmak istiyor. Sezona kötü başlayan Yiğidolar, ligin ikinci yarısından itibaren yeniden çıkışa geçti. 40 puanla 9. sırada bulunan kırmızıbeyazlılarda teknik heyet, ligde iddialı konuma gelmek için yeni plan yaptı. Hedef; sırasıyla Trabzonspor, (D), ve G.Birliği (D) ile oynanacak 4 karşılaşmayı kazanıp üst sıralara yerleşmek. Sakatlıkları nedeniyle haftalardır forma giyemeyen , ve kaleci iyileşti ve Trabzonspor maçında forma bekliyor.
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