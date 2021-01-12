Ahmet Sivas'ta

Süper Lig'de çıkışa geçen Sivasspor, transfere hızlı girdi. Koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle kadrosunda büyük sıkıntılar çeken Yiğidolar, ilk takviyeyi sağ beke yaptı. Kırmızı-beyazlılar, G.Birliği altyapısından yetişen ve sezon başında Paşa'ya transfer olan Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı. Kasımpaşa'yla yollarını ayıran 27 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon 6'sı lig, 2'si kupa olmak üzere 8 maçta forma giydi.



Ligde 2 asist katkısı sağladı. Geçen sezon ise G.Birliği'nde 19 maçta ter dökmüştü. Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün kupadaki Adana Demirspor maçı öncesinde iddialı mesajlar verdi. Çalımbay, "Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.