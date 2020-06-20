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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Öndekiler takılacak

: Öndekiler takılacak

Rıza Çalımbay: Öndekiler takılacak

'de şampiyonluk yarışı yapan 'da , Spor'da hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'de şampiyonluk yarışı yapan 'da , Spor'da hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin geniş kadrolarına vurgu yapan Çalımbay, ve 'in ise mutlaka takılacağı öngörüsünde bulundu. Tecrübeli hoca, "Maçlarımızı kazanırsak iyi yerde oluruz. Üstümüzdeki takımlar mutlaka takılacaklar. Bizim de iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye iddialı konuştu.

  1. 20.6.2020
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