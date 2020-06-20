Rıza Çalımbay: Öndekiler takılacak
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin geniş kadrolarına vurgu yapan Çalımbay, Trabzon ve Başakşehir'in ise mutlaka takılacağı öngörüsünde bulundu. Tecrübeli hoca, "Maçlarımızı kazanırsak iyi yerde oluruz. Üstümüzdeki takımlar mutlaka takılacaklar. Bizim de iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye iddialı konuştu.
- 20.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıza Çalımbay: Öndekiler takılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.