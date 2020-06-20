Rıza Çalımbay: Öndekiler takılacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin geniş kadrolarına vurgu yapan Çalımbay, Trabzon ve Başakşehir'in ise mutlaka takılacağı öngörüsünde bulundu. Tecrübeli hoca, "Maçlarımızı kazanırsak iyi yerde oluruz. Üstümüzdeki takımlar mutlaka takılacaklar. Bizim de iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye iddialı konuştu.