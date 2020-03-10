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10 Mart 2020, Salı
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Sivassporlu penaltı pozisyonunu anlattı

Sivassporlu Fernando penaltı pozisyonunu anlattı

- maçının kader adamı , sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu ile yaşadığı penaltı pozisyonuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

'in 25. haftasında 'ın deplasmanda Demir Grup ile 2-2 berabere kaldığı maçta Seri ile girdiği pozisyon sonrası takımı adına penaltı kazanan , kritik pozisyonu değerlendirdi.

İşte Brezilyalı yıldızın Sabah'a yaptığı açıklamalarla A'dan Z'ye penaltı pozisyonunda yaşananlar:

Hem Seri hem ben topa doğru yöneldik ama ben hızlı davrandım, Seri ayağıma vurdu. O an penaltıyı düşünmedim çünkü canım acıdı. İtiraf etmem gerekirse müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğunu pozisyon anında fark edemedim. Hatta hakem VAR'a gittiğinde ikinci sarı ya da kırmızı kart mı çıkacak acaba diye düşündüm. Müdahale içerideymiş ve penaltı verildi. Pozisyon kesinlikle fauldü, o yüzden penaltı kararı doğru.

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  1. 10.03.2020
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