Jean Michael Seri'den flaş penaltı tepkisi!
Süper Lig'in 25. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Jean Michael Seri, penaltı kararına tepki gösterdi.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Saha zemininin iyi olmadığını söyleyen Seri, "Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım" dedi.
Sivasspor'un kazandığı penaltıya tepki gösteren Fildişili yıldız, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)
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