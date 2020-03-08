Jean Michael Seri'den flaş penaltı tepkisi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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'den flaş tepkisi!

Jean Michael Seri'den flaş penaltı tepkisi!

'in 25. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan - karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan , kararına tepki gösterdi.

'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Saha zemininin iyi olmadığını söyleyen Seri, "Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım" dedi.

Sivasspor'un kazandığı penaltıya tepki gösteren Fildişili yıldız, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

  1. 08.03.2020
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