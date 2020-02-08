Parmağı kırılan Petar Skuletic ameliyat oldu - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Parmağı kırılan ameliyat oldu

Parmağı kırılan Petar Skuletic ameliyat oldu

maçında parmağı kırılan ’un yeni transferi , ameliyat oldu.

Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan Lider 'un yeni transferi , özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor.

  1. 08.02.2020
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