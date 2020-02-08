Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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'a eksi 7 derecede taraftar morali

Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali

'de yarın ile karşılaşacak olan Demir Grup , son çalışmasını sıfırın altında 7 derecede yaptı. Antrenmana gelen yüzlerce taraftar, takımlarına moral desteği verdi.

'de lider yarın evinde oynayacağı maçının son çalışmasını kulüp tesislerinde yönetiminde yaptı. Gece yoğun kar yağışı nedeni ile karla kaplanan tesisteki çim saha, ekiplerin çalışmasıyla antrenmana hazır hale getirdi. Taraftara açık olarak gerçekleştirilen son çalışmayı yüzlerce taraftar takip etti. Bir grup taraftar antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Hava sıcaklığının eksi 7, hissedilen sıcaklığın ise eksi 14 derece olduğu bir ortamda son çalışmasını yapan takıma taraftarlar tezahüratlarla destek oldu. Futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı. Son çalışmaya sakatlıkları bulunan Kone, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Goiano katılmadı. ise takımla birlikte çalıştı.

  1. 08.02.2020
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