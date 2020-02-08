Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali
Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, son çalışmasını sıfırın altında 7 derecede yaptı. Antrenmana gelen yüzlerce taraftar, takımlarına moral desteği verdi.
Süper Lig'de lider Sivasspor yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçının son çalışmasını kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptı. Gece yoğun kar yağışı nedeni ile karla kaplanan tesisteki çim saha, ekiplerin çalışmasıyla antrenmana hazır hale getirdi. Taraftara açık olarak gerçekleştirilen son çalışmayı yüzlerce taraftar takip etti. Bir grup taraftar antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Hava sıcaklığının eksi 7, hissedilen sıcaklığın ise eksi 14 derece olduğu bir ortamda son çalışmasını yapan takıma taraftarlar tezahüratlarla destek oldu. Futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı. Son çalışmaya sakatlıkları bulunan Kone, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Goiano katılmadı. Fernando ise takımla birlikte çalıştı.
- 08.02.2020
- Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor | CANLI İZLE
- Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor | CANLI
- Everton - Crystal Palace karşılaşmasında Theo Walcott şoku!
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11'ler...
- Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...
- Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.