Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç saati tepkisi - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Teknik Direktörü 'dan maç saati tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç saati tepkisi

'un tecrübeli Teknik Direktörü , ve 'nda maç programı ile saatlerine tepki gösterdi.

, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'nda dün saat 20.30'da ile karşılaştıkları için o karşılaşmada forma giyen oyuncularına bugün izin verdiğini söyledi.

Ligde 9 Şubat Pazar günü ile oynayacakları karşılaşmaya bu sebeple tam kadro hazırlanamadıklarına vurgu yapan Çalımbay, "Hazırlık derseniz yapamıyoruz. Şu anda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor. Pazar günü Başakşehir ile final maçı gibi bir maç oynayacaklar. Bunu yapanların kabahati, nasıl bir program yapıyorlarsa, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum." diye konuştu.

Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmanın saatinin 16.00 olduğunu, kupa maçının saatinin ise 20.30 olduğunu anımsatan Çalımbay, "Şu anda bile sahada soğuktan zor duruyoruz. İnsanlar nasıl maça gelecek, ben anlamıyorum. Şu anda zor şartlar altında hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Lig ve kupa maçlarının gün ile saatleri konusunda anlayış beklediklerine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim bayağı sıkıntılarımız var. Hem federasyon hem yayıncı kuruluş hem de kupadaki yayıncı kuruluş biraz anlayışlı olurlarsa... Şu maçları Sivas'ın şartlarına göre verirlerse bizim için çok çok iyi olur. Bizi sanki istemiyorlar gibi, zorda kalsınlar istiyorlar gibi. Zaten şu anda da zorda kaldık ama pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar, götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Sadece benim bütün herkese söylediğim, gece 20.30'da Sivas'a maç verilmez. O saate maç verildiği zaman o soğukta, karda, kışta kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Kupa maçının rövanşından 1,5 gün sonra da ligde maçını oynayacağız. Günleri var, vakitleri var. Bizim maçı perşembe değil de hiç değilse bir gün önce, hatta iki gün önceye çekebilirler. Bizim için çok büyük avantaj olur. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz."

SKULETİC'İN PARMAĞI KIRILDI

Dün oynanan kupa maçında forvet oyuncuları Petar Skuletic'in rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında parmağının kırıldığını ve ameliyat edileceğini dile getiren Çalımbay, takımda Marcelo Goiano'nun, 'nin ve Emre Kılınç'ın sakatlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarına vurgu yapan Çalımbay, eksik ve cezalı futbolcuların sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

, ligin 21. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde yapıldı.

Top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

  1. 07.02.2020
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