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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Sivasspor'da şov başladı

Sivasspor'da şov başladı

Yiğidolar, ’tan stoper , Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield’dan kanat forvet Isaac için girişimlerini hızlandırdı

Lider Sivasspor, ikinci yarıda zirve mücadelesinde güçlü kalmak adına, konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, çok çetin geçmesi beklenen ligin ikinci yarısında, alternatifli bir kadroyla şampiyonluk yarışını sürdürmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

İMZALAR ÇOK YAKIN

İlk olarak 'dan Khalili'yle imza aşamasına gelen ancak 'e dönmek isteyen tecrübeli orta sahadan vazgeçen , listesindeki diğer isimler; 'dan tanıdığımız, 'tan ayrılan stoper , Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield'dan kanat-forvet konusunda görüşmelerini sıklaştırdı. Yönetimin, bu 3 isimden en az ikisine imza attırmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

  1. 13.1.2020
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