Sivasspor'da şov başladı
Yiğidolar, Olympiakos’tan stoper Vukovic, Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield’dan kanat forvet Isaac Mbenza için girişimlerini hızlandırdı
Lider Sivasspor, ikinci yarıda zirve mücadelesinde güçlü kalmak adına, transfer konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, çok çetin geçmesi beklenen ligin ikinci yarısında, alternatifli bir kadroyla şampiyonluk yarışını sürdürmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
İMZALAR ÇOK YAKIN
İlk olarak Kasımpaşa'dan Khalili'yle imza aşamasına gelen ancak İsveç'e dönmek isteyen tecrübeli orta sahadan vazgeçen Yiğido, listesindeki diğer isimler; Konyaspor'dan tanıdığımız, Olympiakos'tan ayrılan stoper Vukovic, Benficalı orta saha Fejsa ve Huddersfield'dan kanat-forvet Mbenza konusunda görüşmelerini sıklaştırdı. Yönetimin, bu 3 isimden en az ikisine imza attırmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Sivasspor'da şov başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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