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24 Aralık 2019, Salı
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Lider tarihinin en iyi deplasman performansını tekrarladı

Lider Sivasspor tarihinin en iyi deplasman performansını tekrarladı

'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde dış saha maçlarını beraberliğiyle tamamlayan lider Demir Grup , 8 karşılaşmada 12 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, 16. haftada oynadığı maçıyla ligin ilk yarısındaki deplasman mücadelelerini tamamladı. Dış sahadaki ilk maçında 'a 2-1 yenilen ekibi, ligin 4. haftasında , 6'ncı haftasında ise Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden , 10. haftada 'u 2-0, 12. haftada 'u 4-1, 14. haftada BtcTurk 'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3 dış saha maçını kazandı. Sivas temsilcisi, ligin ilk yarısındaki son deplasman maçında ise Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahadaki 8 maçta 12 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 1,5 puan ortalamasıyla oynadı.

Deplasmanda 15'er puan toplayan ve Medipol Başakşehir ile 14 puanı hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor'un ardından en başarılı takımlar arasında yer alan Sivasspor, dış saha maçlarında 16 gol atıp kalesinde ise 11 gole engel olamadı. FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor da deplasman maçlarında 12 puan topladı.

SİVASSPOR'UN DEPLASMAN GOLCÜLERİ

Sivasspor'da ilk yarıda deplasmanda 7 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, dış saha maçlarında Fernando, ve Erdoğan Yeşilyurt 3'er, Mustapha Yatabare, ve Emre Kılınç 2'şer, Mert Hakan Yandaş ise 1 gol kaydetti.

Sivas temsilcisi, deplasmanda en farklı galibiyeti İstikbal Mobilya 'u 4-1 yenerek elde etti.

SİVASSPOR'UN İLK YARI DEPLASMAN KARNELERİ

'in ilk yarısında deplasman maçlarını tamamlayan ve bitime bir hafta kala 34 puanla devreyi lider bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor, dış sahada topladığı 12 puanla 2006-2007 ve 2008-2009'daki en başarılı performanslarını yineledi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de ilk devre deplasman maçlarında 2005-2006 sezonunda 11, 2006-2007'de 12, 2007-2008'de 10, 2008-2009'da 12, 2009-2010'da 8, 2010-2011'de 3, 2011-2012'de 8, 2012-2013'te 7, 2013-2014'te 8, 2014-2015'te 5, 2015-2016'da 5, 2017-2018'de 10 ve 2018-2019'da 8 puan toplamıştı. Sivasspor, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

DEPLASMANDA 9 MAÇA ÇIKACAK

Sivas temsilcisi, ligin deplasmanda 9 karşılaşmaya çıkacak.

Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci yarısında sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Göztepe'ye konuk olacak.

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 13:47
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