Lider Sivasspor tarihinin en iyi deplasman performansını tekrarladı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde dış saha maçlarını Gençlerbirliği beraberliğiyle tamamlayan lider Demir Grup Sivasspor, 8 karşılaşmada 12 puan topladı.
Kırmızı-beyazlılar, 16. haftada oynadığı Gençlerbirliği maçıyla ligin ilk yarısındaki deplasman mücadelelerini tamamladı. Dış sahadaki ilk maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında ise Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 10. haftada Yukatel Denizlispor'u 2-0, 12. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, 14. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3 dış saha maçını kazandı. Sivas temsilcisi, ligin ilk yarısındaki son deplasman maçında ise Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahadaki 8 maçta 12 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 1,5 puan ortalamasıyla oynadı.
Deplasmanda 15'er puan toplayan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile 14 puanı hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor'un ardından en başarılı takımlar arasında yer alan Sivasspor, dış saha maçlarında 16 gol atıp kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor da deplasman maçlarında 12 puan topladı.
SİVASSPOR'UN DEPLASMAN GOLCÜLERİ
Sivasspor'da ilk yarıda deplasmanda 7 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, dış saha maçlarında Fernando, Arouna Kone ve Erdoğan Yeşilyurt 3'er, Mustapha Yatabare, Hakan Arslan ve Emre Kılınç 2'şer, Mert Hakan Yandaş ise 1 gol kaydetti.
Sivas temsilcisi, deplasmanda en farklı galibiyeti İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek elde etti.
SİVASSPOR'UN İLK YARI DEPLASMAN KARNELERİ
Süper Lig'in ilk yarısında deplasman maçlarını tamamlayan ve bitime bir hafta kala 34 puanla devreyi lider bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor, dış sahada topladığı 12 puanla 2006-2007 ve 2008-2009'daki en başarılı performanslarını yineledi.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de ilk devre deplasman maçlarında 2005-2006 sezonunda 11, 2006-2007'de 12, 2007-2008'de 10, 2008-2009'da 12, 2009-2010'da 8, 2010-2011'de 3, 2011-2012'de 8, 2012-2013'te 7, 2013-2014'te 8, 2014-2015'te 5, 2015-2016'da 5, 2017-2018'de 10 ve 2018-2019'da 8 puan toplamıştı. Sivasspor, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.
DEPLASMANDA 9 MAÇA ÇIKACAK
Sivas temsilcisi, ligin ikinci yarısında deplasmanda 9 karşılaşmaya çıkacak.
Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci yarısında sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Göztepe'ye konuk olacak.
- 24.12.2019
- Güncelleme: 24.12.2019 13:47
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Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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Sosa: İyi oynadık ve kazandık
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı sen oynamayınca TAKIMDA duruyor !!!
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Burak Yılmaz'dan dördüncü hakeme flaş tepki!
Toplam 1
Yorum
kartal burak en iyisini yapmış
Lider Sivasspor tarihinin en iyi deplasman performansını tekrarladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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