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23 Aralık 2019, Pazartesi
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’un acı günü

Sivasspor’un acı günü

DG Kulübü'nün emektar çalışanlarından hayatını kaybetti. Futbolculuk kariyerinin ardından çok sevdiği Sivasspor'da uzun yıllar altyapı antrenörlüğü ile çeşitli görevlerde bulunan ve Sivasspor sevgisini son nefesine kadar en derin şekilde yaşayan Ahmet Bingöl, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün kaybı kulübümüzde ve camiamızda derin bir üzüntü ve acı yaşattı. 66 yaşında kaybettiğimiz merhum 'ün cenazesi bugün Aydoğan Mahallesi Fahri Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedilecek. Merhum Bingöl'e yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 23.12.2019
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