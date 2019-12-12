Samassa’dan Fenerbahçe'ye gözdağı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Samassa’dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Samassa’dan 'ye gözdağı

Samassa’dan Fenerbahçe'ye gözdağı

’un Malili kalecisi Samassa, “’ye hazırız. Maça büyük bir güçle çıkacağız” diye iddialı konuştu.

'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, şampiyonluğun en güçlü favorilerinden 'yi eli boş göndermek istediklerini söyledi. 29 yaşındaki eldiven, "Zor bir maç olacak, zaten 'de kolay maç yok. Ona göre çalışıyoruz. Fenerbahçe'ye hazırız ve büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Gerçekten zor bir müsabaka olacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız. Lider konumda olmamız bizi mutlu ediyor. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 12.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samassa’dan Fenerbahçe'ye gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN