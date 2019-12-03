Rıza Çalımbay: Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Esenler Erokspor karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Esenler Erokspor karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı" diye konuştu.
Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına da değinen Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum" şeklinde konuştu.
- 03.12.2019
- Ferdi Kadıoğlu'dan tarihe geçen performans! Ersun Yanal'a olay tepki
- Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! Taraftarın...
- Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''
- Galatasaray'a 2 kötü 1 iyi haber! Resmen açıklandı
- Galatasaray'ın yıldızı Falcao ile ilgili şok rapor!
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Rıza Çalımbay: Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.