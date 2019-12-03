Rıza Çalımbay: Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Rıza Çalımbay: Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık

Rıza Çalımbay: Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık

DG , karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

DG , karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

5. Tur ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı" diye konuştu.

'in 14. haftasında oynayacakları maçına da değinen Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

  1. 03.12.2019
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