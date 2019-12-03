MAÇ SONUCU Esenler Erokspor 0-2 Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Esenler Erokspor'u Traore ve Fernando'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

MAÇ ÖZETİ

3'üncü dakikada Yatabare'nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Traore'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruş kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.



41'inci dakikada Melih'in ceza sahası dışından şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Esenler Erokspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Sivasspor savunmasının kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Mustafa Emin sert vurdu, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



73'üncü dakikada Derlek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernando, rakiplerinden sıyrılarak cezasahasına girdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.



Mücadeleden Sivasspor 2-0 galip ayrıldı.