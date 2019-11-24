''Emanetimizi geri alacağız''
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Kayserispor ile deplasmanda yapılacak maç öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı haftaya lider başladıklarını belirterek, "Rakipler maç fazlasıyla koltuğu aldı ama Kayserispor'u mağlup edip geri alacağız" diye konuştu. Sivas'ta son idmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Kayserispor ile deplasmanda yapılacak maç öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı haftaya lider başladıklarını belirterek, "Rakipler maç fazlasıyla koltuğu aldı ama Kayserispor'u mağlup edip geri alacağız" diye konuştu. Sivas'ta son idmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
''Emanetimizi geri alacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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