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24 Kasım 2019, Pazar
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''Emanetimizi ''

''Emanetimizi geri alacağız''

, bugün ile deplasmanda yapılacak maç öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı haftaya lider başladıklarını belirterek, "Rakipler maç fazlasıyla koltuğu aldı ama Kayserispor'u mağlup edip " diye konuştu. 'ta son idmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün ile deplasmanda yapılacak maç öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı haftaya lider başladıklarını belirterek, "Rakipler maç fazlasıyla koltuğu aldı ama Kayserispor'u mağlup edip " diye konuştu. 'ta son idmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.

  1. 24.11.2019
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