''Emanetimizi geri alacağız''

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Kayserispor ile deplasmanda yapılacak maç öncesi konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı haftaya lider başladıklarını belirterek, "Rakipler maç fazlasıyla koltuğu aldı ama Kayserispor'u mağlup edip geri alacağız" diye konuştu. Sivas'ta son idmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı.