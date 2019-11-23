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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'Lider kalacağız'

'Lider kalacağız'

Lider 'un başarısında önemli pay sahiplerinden biri olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. karşısında kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Kılınç, "Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz. Buralara daha önce de gelenler oldu. Önemli olan burada kalmak" dedi

Lider 'un başarısında önemli pay sahiplerinden biri olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. karşısında kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Kılınç, "Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz. Buralara daha önce de gelenler oldu. Önemli olan burada kalmak" dedi. Geçtiğimiz sezon ikinci devrede düşüşe geçen 'yı örnek veren genç orta saha, önemli olanın o süreci yaşamamak olduğunu vurguladı.

DEVRE ARASINDA GİDEBİLİRİM
4 büyüklerin transfer gözdesi olan 25 yaşındaki Milli futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Hocamızın ve başkanımızın açıklamaları olmuş. Ben buradayım, devreye 6 hafta var. Kulüp beni devre arası da satabilir, sezon sonuna kadar da kalabilirim. Burada oynadığım sürece, hocam şans verdiği sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Terimin son damlasına kadar Sivasspor için savaşacağım. Elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum."

  1. 23.11.2019
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