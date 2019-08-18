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18 Ağustos 2019, Pazar
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Samassa'dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu...

Samassa'dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu...

ekiplerinden 'nün doktoru Burak Ayyıldız, maç sırasında Beşiktaşlı ile çarpışıp baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kaleci 'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

'nün doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinde, Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Kalecimiz , ilk yarının son dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu ile çarpışması neticesinde, göğüs kafesine ve karnının üst kısmına aldığı darbe sonucu düşerek başının arka kısmını saha zeminine çarptı. Ardından, yaşadığı baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve net görememe şikayetleri ile oyuncumuzun oyuna devam edemeyeceği ve hastaneye sevkine karar verildi. Medicana Sivas Hastanesi acil servisinde yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzda hayati tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmedi. Oyuncumuzun genel durumu gayet iyi. Kontrol amaçlı, bu gece hastanede yatırılması planlandı."

  1. 18.08.2019
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