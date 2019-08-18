Samassa'dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu...
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün doktoru Burak Ayyıldız, maç sırasında Beşiktaşlı Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinde, Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kaleci Mamadou Samassa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Kalecimiz Mamadou Samassa, ilk yarının son dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile çarpışması neticesinde, göğüs kafesine ve karnının üst kısmına aldığı darbe sonucu düşerek başının arka kısmını saha zeminine çarptı. Ardından, yaşadığı baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve net görememe şikayetleri ile oyuncumuzun oyuna devam edemeyeceği ve hastaneye sevkine karar verildi. Medicana Sivas Hastanesi acil servisinde yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzda hayati tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmedi. Oyuncumuzun genel durumu gayet iyi. Kontrol amaçlı, bu gece hastanede yatırılması planlandı."
- 18.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Samassa'dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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