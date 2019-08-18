Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Beşiktaşlı Boyd ile çarpışan Sivasspor'un kalecisi Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar objektiflere saniye saniye yansıdı. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçından kareler...

18 Ağustos 2019 Pazar 00:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





