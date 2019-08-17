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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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"Emre için teklif yaptı"

"Emre için Beşiktaş teklif yaptı"

Kulübü Başkanı , "Emre Kılınç için Resmi bir teklif yaptı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil" diye konuştu.

Demir Grup Kulübü Başkanı , Emre Kılınç için 'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti.

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.

  1. 18.08.2019
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