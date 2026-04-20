Fotokopi gibi

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş karşısında şov yaptı... İlk yarısı golsüz sona eren maçın 50'nci dakikasında Ntcham'ın pasında topla buluşan Holse, yaklaşık 30 metreden muhteşem bir gole imza attı.

Bu gol; bu sezon Süper Lig'de atılan en güzel gollerden biri olarak yorumlanırken, 56'ncı dakikada bu kez Tanguy Coulibaly, takım arkadaşına adeta nazire yaptı.

ERSİN YERİNDEN KIMILDAYAMADI

Asist yapan ve golü atan farklıydı ancak gol aynıydı... Holse'nin şutunda topu yakalamak için hareket eden kaleci Ersin, Coulibaly'nin vuruşunda ise yerinden bile kıpırdayamadı. İki jeneriklik golle rakibinin gardını da düşüren Samsunspor, bu sezon kasım 2025'ten sonra ilk kez üst üste iki maçı kazandı. Karadeniz temsilcisi, lig başından bu yana ise bunu üçüncü defa tekrarladı. Samsun deplasmanda da Beşiktaş'la berabere kalmıştı.

OLIVIER NTCHAM SİFTA YAPTI

Samsunspor'un en önemli oyuncularından biri olan Olivier Ntcham, Beşiktaş karşısında bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 2023 yaz transfer döneminde Swansea'den kırmızı-beyazlılara gelen Kamerunlu, Coulibaly'nin attığı golde pası verdi ve ligdeki ilk asistini yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu sezonki ilk golünü de 22'nci haftadaki Antalyaspor mücadelesinde kaydetmişti.

'ÇOK İYİ MAÇ OLDU'

Samsunpor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn: "Kendi evimizde 25 yıl aradan sonra böyle bir galibiyeti elde etmek çok önemliydi. Çok iyi bir maç oldu. Göstermek istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamamıştık. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. Baskıları daha düzgün yaptık. Boşlukları güzel değerlendirdik ve 2 tane fantastik gol atarak galip geldik."

'BEŞİKTAŞ'I EZEREK YENDİK'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Beşiktaş gibi bir takımdan böyle bir 3 puanı neredeyse ezerek aldık. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz."