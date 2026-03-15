Samsunspor, evinde Zecorner Kayserispor'u son dakikada yendi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunpor sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip son dakika golüyle 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Ev sahibinin golü 31. dakika Makombou'dan ve 90+3'te Tomasson'dan geldi. Konuk ekibin golünü 46. dakika Borevkovic kendi ağlarına yollayarak kaydetti.

Bu sonuçla beraber Samsunspor, puanını 35'e çıkardı ve 7. sırada yer aldı. Zecorner Kayserispor ise puanını 20 puanda kalarak 17. sırada bulunmaya devam etti.