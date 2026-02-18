CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Sihirbaz değilim

Sihirbaz değilim

Samsunspor’un yeni hocası Thorsten Fink, “Takım ve taraftarlar varsa ben de iyiyim. O zaman işim kolaylaşır. Bir sihirbaz veya başka birşey değilim” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Sihirbaz değilim

Samsunspor, Thorsten Fink'in Samsun'a gelişinden itibaren geçen 24 saati bir videoya sığdırdı. Fink'in havalimanına inişinden itibaren başlayan videoda Alman teknik adamın ilk sözleri, "Merhaba Samsun. Çok iyi bir kulübe geldiğimi biliyorum" oldu. Kırmızı- beyazlılarla ilk maçına, yarın Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Makedonya'da Shkendija önünde çıkacak 58 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, "Takım ve taraftarlar varsa ben de iyiyim. O zaman işim kolaylaşır. Ben bir sihirbaz veya başka birşey değilim" diye kırmızı-beyazlılardan destek istedi.

