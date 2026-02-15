CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink Samsun’a geldi

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink Samsun’a geldi

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink, Samsun’a gelerek takımının başına geçti.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 20:32
Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Thorsten Fink Samsun’a geldi

Samsunspor'un Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için anlaştığı Alman Teknik Direktör Thorsten Fink, şehre geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Fink, daha sonra takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne giderek kırmızı-beyazlı futbolcular ile bir araya geldi.

Karadeniz ekibi, Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman teknik adam Samsunspor öncesinde sırasıyla Ingolstadt, Basel, Hamburg, APOEL Nikosia, Austria Wien, Grasshopper, Vissel Kobe, Riga, Al-Nasr, St. Truiden ve Genk takımlarında teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Fink, Samsunspor'un başında ilk maçına 19 Şubat'ta Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçı olan Shkendija karşısında çıkacak.

Öte yandan Samsunspor yetkilileri bugün kulüpten ayrılan eski Teknik Direktör Thomas Reis ve Yardımcı Antrenör Ton Lokhoff'a veda etti. Tesislerden çiçeklerle uğurlanan Reis ve Lokhoff'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

RAMS Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan Çağrı Bey gemisi personeliyle görüştü: Müjdeler bekliyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid deplasmanda kayıp! Atletico Madrid deplasmanda kayıp! 20:19
Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! 20:12
"Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" "Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" 20:10
Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! 19:32
Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! 19:10
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 19:00
Daha Eski
Lyon-Nice maçı detayları Lyon-Nice maçı detayları 18:58
F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! 18:38
Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz 18:21
Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! 18:10
Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! 18:08
"Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" "Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" 18:06