Samsunspor, Kouadou Jaurès Assoumou ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Kouadou Jaurès Assoumou ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes’te forma giyen Kouadou Jaurès Assoumou’nun transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:53
Samsunspor, Kouadou Jaurès Assoumou ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaurès Assoumou'nun transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki ve 1.82 metre boyundaki Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu Kouadou Jaurès Assoumou'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği belirtildi. Assoumou, 2025-2026 sezonunda toplam 20 maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Samsunspor Kulübü, transfer sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Türk Telekom Reklam
