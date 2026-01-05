En doğru profiller gelecek

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarların transfer beklentisine değinen Fuat Çapa, eksiklik gördükleri mevkiler için gerekenin yapılacağını vurguladı. Takımda eksik olan pozisyonları herkesin çok net bir şekilde bildiğinin altını çizen Fuat Çapa, "Takımımızda eksik olan mevkilerimizi herkes çok net bir şekilde biliyor. Biz de bu doğrultuda arayış içindeyiz ve bunları gerçekleştirmek için transfer komitemizle birlikte yoğun bir çaba harcıyoruz. Gerekli mevkilere nokta atışı transfer yapmak için ince eleyip sık dokuyoruz" ifadelerini kullandı. Kırmızı- beyazlı camianın beklentilerini karşılayacak hamleler yapmayı umut ettiklerini söyleyen Fuat Çapa, Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda en doğru profilleri kırmızı-beyazlı renklere bağlamak için görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.