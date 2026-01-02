CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Yerli harekatı

Samsunspor, Türk rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. İlk yarıda yaşanan sakatlıkların ardından yedek kulübesinden gelen oyuncularından yeterli katkıyı alamayan kırmızı-şimşekler, kadrosunu yerli futbolcularla güçlendirmek amacıyla girişimlere başladı. Karadeniz ekibi, Rusya'da Orenburg'da forma giyen Emircan Gürlük ve Sivasspor'da oynayan Emirhan Başyiğit'I radarına aldı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Samsunspor, Türk rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. İlk yarıda yaşanan sakatlıkların ardından yedek kulübesinden gelen oyuncularından yeterli katkıyı alamayan kırmızı-şimşekler, kadrosunu yerli futbolcularla güçlendirmek amacıyla girişimlere başladı. Karadeniz ekibi, Rusya'da Orenburg'da forma giyen Emircan Gürlük ve Sivasspor'da oynayan Emirhan Başyiğit'I radarına aldı.

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan 22 yaşındaki Gürlük, Samsunspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Bonservis sorunu çözülürse devre arası, çözülmezse sezon sonu imzayı atacak. 2023'te Altınordu'dan Rus ekibi Orenburg'a transfer olan genç sol açık, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor. Bu sezon 18 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Geçen sezon ise 28 maçta 2 gol, 4 asist yaptı.

SAVUNMANIN JOKERİ EMİRHAN

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon Trendyol 1. Lig'de Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Göztepe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 20 yaşındaki sol bek Emirhan Başyiğit'le de el sıkıştı. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan joker defans için Yiğidolar'la belirli bir bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı.

Genç savunmacı, bu sezon çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. 1.92 boyuna rağmen oldukça hızlı olan Emirhan Başyiğit, birden fazla pozisyonu oynayabiliyor. Bu sezon 15 karşılaşmada boy gösteren Başyiğit, 3 kez de fileleleri havalandırdı.

