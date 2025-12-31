Samsun’da çifte atak

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım'ın yüzde 85'ine sahip olduğu Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dunkerque'in Fransız merkez orta sahası Enzo Bardeli'nin adı ön plana çıkmaya başladı. 8 gol, 4 asistle oynayan 24 yaşındaki orta saha, yabancı kontenjanı açılırsa devre arasında yoksa sezon sonu gelecek.

Kaleci arayışlarını da sürdüren kırmızı-beyazlılar, Mert Günok ve İrfan Can Eğribayat'tan olumsuz cevap alınca yabancı bir isme yöneldi. Polonya basınına göre; Legia'dan Tobiasz için görüşmelere başlandı. Kontratı bitecek 23 yaşında, 1.91 boyundaki Polonyalı eldiven bu sezon, 32 maçta 41 gol yedi, 7 maçta kalesini gole kapattı.