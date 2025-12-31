CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsun’da çifte atak

Samsun’da çifte atak

Samsunspor, Polonya’da L.Varşova’dan kaleci Tobiasz ve Fransa 2’de Dunkerque’den orta saha Bardeli’nin peşinde.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun’da çifte atak

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım'ın yüzde 85'ine sahip olduğu Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dunkerque'in Fransız merkez orta sahası Enzo Bardeli'nin adı ön plana çıkmaya başladı. 8 gol, 4 asistle oynayan 24 yaşındaki orta saha, yabancı kontenjanı açılırsa devre arasında yoksa sezon sonu gelecek.

Kaleci arayışlarını da sürdüren kırmızı-beyazlılar, Mert Günok ve İrfan Can Eğribayat'tan olumsuz cevap alınca yabancı bir isme yöneldi. Polonya basınına göre; Legia'dan Tobiasz için görüşmelere başlandı. Kontratı bitecek 23 yaşında, 1.91 boyundaki Polonyalı eldiven bu sezon, 32 maçta 41 gol yedi, 7 maçta kalesini gole kapattı.

F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14