Samsun’da çifte atak

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da, Başkan Yüksel Yıldırım'ın yüzde 85'ine sahip olduğu Fransa 2. Ligi ekiplerinden Dunkerque'in Fransız merkez orta sahası Enzo Bardeli'nin adı ön plana çıkmaya başladı. 8 gol, 4 asistle oynayan 24 yaşındaki orta saha, yabancı kontenjanı açılırsa devre arasında yoksa sezon sonu gelecek.
Kaleci arayışlarını da sürdüren kırmızı-beyazlılar, Mert Günok ve İrfan Can Eğribayat'tan olumsuz cevap alınca yabancı bir isme yöneldi. Polonya basınına göre; Legia'dan Tobiasz için görüşmelere başlandı. Kontratı bitecek 23 yaşında, 1.91 boyundaki Polonyalı eldiven bu sezon, 32 maçta 41 gol yedi, 7 maçta kalesini gole kapattı.